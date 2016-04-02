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- 【共箱付】小林征児 象嵌器 花瓶 壺
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商品詳細
コレクションしていた陶芸作品を、引っ越しのため販売しております。（No59）陶磁器伝統工芸品笠間焼を作る作家、小林征児さんの作品です。新品未使用で、箱に入れて保管しておりました。サイズはおよそ直径（底）17.5cm、高さ25cmです。※素人採寸素人保管のため、ご理解頂ける方のみ、よろしくお願いします。他のお品物は以下のハッシュタグよりご覧ください。複数まとめて購入の場合、ディスカウントさせていただきます。#陶芸コレクション販売＜検索用＞骨董品 アンティーク レトロ 古玩伊万里 九谷焼 備前 京焼 信楽 志野輪島塗 遺品整理 美術品 皿 花瓶 置物中古 コップ 碁石 勾玉 エンブレム 茶器 抹茶 京都 料亭 旅館 和菓子 菓子屋 お土産 お茶 焙茶 茶葉 和食 だんご きびだんご 抹茶 菓子器 菓子鉢 菓子皿 湯呑み 笠間焼急須 大皿 壺 花器 桐箱 共箱 高級貴重 陶芸作家 美術品 焼物 窯 茶碗 食器種類···壺
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