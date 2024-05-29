超レア！ブルーインパルス！パイロット帽子8名サイン入り

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過去にコレクションで集めていた航空自衛隊ブルーインパルスのパイロット8名の直筆サイン入りキャップです。希望が有れば価格検討致します。尚パイロットの名前タックネームはわかりかねます。他の品物とのおまとめでの値下げ希望があればご連絡お願いします！即購入フォロー割可能です。コメントお待ちしております。