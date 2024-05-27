執事眼鏡　グラブル サンダルフォン　特典

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商品詳細
グランブルーファンタジーサンダルフォンモデルの眼鏡特典、未使用です。クリアカード、眼鏡拭き、手鏡トラブル回避のためATM/コンビニ払い不可バラ売りは考えてません。素人による長期保管となりますので、神経質な方はご購入をお控えください。即購入OKコメント中、専用中であっても即購入された方とお取引させて頂きます。
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