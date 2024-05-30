ギャリソンベルト 乱暴者マーロン・ブランド

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カラー...ブラック素材...本革かなり前に古着店で購入して愛用していましたが使わなくなった為出品しました。詳細は分かりませんが使用にあたって不具合は感じませんでした。全長104センチ程になります。ヴィンテージ好きな方如何でしょうか？あくまで中古品の為ご理解のある方の購入お願い致します。