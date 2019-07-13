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【人気XLサイズ】ワイスリー バックプリント Tシャツ
商品番号 U18120395310
商品名

【人気XLサイズ】ワイスリー バックプリント Tシャツ
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

洋服の整理を兼ねて出品いたします。まだまだ暑い時期が続きますので活躍する一枚です！●ブランドワイスリー　/Y-3●サイズ　XL着丈：72cm身幅：61cm肩幅：52cm袖丈：24cm●カラーブラック　/黒色●素材コットン●状態　USED目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます。
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