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- 【人気XLサイズ】ワイスリー バックプリント Tシャツ
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商品詳細
洋服の整理を兼ねて出品いたします。まだまだ暑い時期が続きますので活躍する一枚です！●ブランドワイスリー /Y-3●サイズ XL着丈：72cm身幅：61cm肩幅：52cm袖丈：24cm●カラーブラック /黒色●素材コットン●状態 USED目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます。
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