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【新品未使用】NEW ERA キャップ 59FIFTY ニューエラ ドジャース
商品番号 X72289730146
商品名

【新品未使用】NEW ERA キャップ 59FIFTY ニューエラ ドジャース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,083 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！MLB公式ショップにて特別価格で購入した新品未使用となります。検品と画像撮影時には白手袋を着用しております(^_^)NEWERA　ニューエラMen'sLosAngelesDodgersNewEraGreenLogo59FIFTYFittedHatロサンゼルス・ドジャースカラー：グリーンサイズ：75/8大人気のロサンゼルス・ドジャースのLAロゴの希少なグリーンカラーです。こちらのデザインは日本では展開されておらず、日本では手に入りにくい希少なアイテムです。ハイクラウン湾曲可能な平らなつば素材ポリエステルMLB　メジャーリーグベースボールオフィシャルアイテムイチロー　大谷翔平　しっかり梱包し、メルカリ便の宅急便にて発送いたします。ご不明点はコメント下さい。よろしくお願いいたします。
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