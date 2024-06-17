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BERLUTI TIRIWA(ベルルッティ　ティリワ)
商品番号 J88937710363
商品名

BERLUTI TIRIWA(ベルルッティ　ティリワ)
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 50,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022.10、公式サイトで購入。購入価格246400円(税込)。目立った傷や汚れはなく美品ですが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。購入時の明細は同封できませんので、ご了承下さい。
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