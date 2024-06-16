アルティザン・マウスピース 「7C」 SP トランペット用 マウスピース

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アルティザン・マウスピース「7C」SPトランペット用マウスピースBach#Bach#アルティザン・マウスピース「7C」SPトランペット用マウスピース試奏でしか使わずずっと眠っていたマウスピースです。インサートマークはありますが美品の部類に入ると思います。多少のお値引き交渉承ります。お探しの方よろしくお願いします。