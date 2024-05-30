ウイングロック　wing rock チェーン

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ウイングロックのシルバー角チェーンですポイントはシルバーです10年以上前に福島県の正規取扱い店で購入しました。使用頻度少ないため比較的美品です。目立つ傷や歪みはありませんが、状態は写真にて判断して貰えると助かります。最終値下げです。長さは45㎝他でも出品しているため、購入する時はコメントお願いします。