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ウイングロック　wing rock チェーン
商品番号 T34470005936
商品名

ウイングロック　wing rock チェーン
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウイングロックのシルバー角チェーンですポイントはシルバーです10年以上前に福島県の正規取扱い店で購入しました。使用頻度少ないため比較的美品です。目立つ傷や歪みはありませんが、状態は写真にて判断して貰えると助かります。最終値下げです。長さは45㎝他でも出品しているため、購入する時はコメントお願いします。
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