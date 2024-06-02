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NEWERA 9FIFTY 新日本プロレス
商品番号 N84168821138
商品名

NEWERA 9FIFTY 新日本プロレス
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本屈指の人気・観客動員数を誇るプロレス団体・新日本プロレスリング（新日本プロレス）とのコラボレーションコレクション。アイコンであるライオンマークをキーモチーフにヘッドウェア、アパレル、バッグを展開。フロントにライオンマークを、リアは新日本プロレスのNJPWロゴを刺繍でレイアウト。シルエットはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能な9FIFTYです。・サイズ：ワンサイズ/57.7cm〜61.5cm・素材：ポリエステル,コットンカラー...ブラック冬季に数回着用しました。汚れ等は見あたりませんが、あくまで中古という事をご理解頂き、気になる方はご遠慮下さい。
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