NEWERA 9FIFTY 新日本プロレス

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日本屈指の人気・観客動員数を誇るプロレス団体・新日本プロレスリング（新日本プロレス）とのコラボレーションコレクション。アイコンであるライオンマークをキーモチーフにヘッドウェア、アパレル、バッグを展開。フロントにライオンマークを、リアは新日本プロレスのNJPWロゴを刺繍でレイアウト。シルエットはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能な9FIFTYです。・サイズ：ワンサイズ/57.7cm〜61.5cm・素材：ポリエステル,コットンカラー...ブラック冬季に数回着用しました。汚れ等は見あたりませんが、あくまで中古という事をご理解頂き、気になる方はご遠慮下さい。