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ふりそで　sr 美品
商品番号 S22541797072
商品名

ふりそで　sr 美品
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,144 円
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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ふりそでsr自引き後、スリーブローダーに入れてる為美品です。白かけなど無し即購入ok
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