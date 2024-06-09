FERNANDES アンプ内蔵 エレキギター ミニギター ZO-3

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。FERNANDESアンプ内蔵エレキギターミニギターZO-3フェルナンデスZO3の出品になります。現在、音出し動作は確認済みとなります。状態等はできる限り画像でご判断いただければ幸いです。写真の物で全てです。写真をご覧の上、ご検討宜しくお願い致します。当方プロショップではありませんので、行き届いたメンテやクリーニングをお求めの方は入札をご遠慮ください。発送詳細ヤマト宅急便 １４０サイズでの発送となります。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis345344.html
http://narcologia.ru/goods/passionate127913.html
http://narcologia.ru/goods/tenet128463.html
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