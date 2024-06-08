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角のスレや水に濡れてできた小さいぽつぽつがあります。小銭入れはついていません。すり替え防止のため返品は承っておりません。＊使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご理解の上、ご購入ください。財布形···長財布カラー···ブラック#cartier#メンズ