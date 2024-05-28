サンローラン　二つ折り財布　箱付き

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財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地3年程使用し、買い換えた為出品します。表面（裏表）と内側に白い小さな汚れがありますが比較的綺麗で使用するにあたって特に不具合はありません。