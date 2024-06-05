goro's 先金特大フェザー左向き

カラー···シルバー材質···シルバーgoro's購入から4年〜5年は使用してます。小傷やスレや酸化は多少あります。現行 素人寸法になりますが長さ 66.8センチ〜67センチ重さ 9g前後横幅 14.5~14.9前後 バチカンに通ってるチェーン太角チェーンになります。セットでの販売も受付します。これ以上値下げは不可ですが値下げに関しての交渉は質問からよろしくお願いします。後、返品やクレームや転売目的などは一切受付ません。



0806【オールド先金特大フェザー左向き】（原宿SV）



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