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LOUIS VUITTON マヒナ　ポルトフォイユ　ノワール
商品番号 X72431896532
商品名

LOUIS VUITTON マヒナ　ポルトフォイユ　ノワール
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布2014年に梅田のヒルトンプラザで購入したお品です。サイズ:横約19×縦約10×マチ約3㎝カード入れも沢山あります。商品状態:キズやスレなどもありますが、まだまだ使っていただけると思います。中古品であることをご理解いただける方にご検討頂けると幸いです。シリアルナンバー:IM0179照明により色合いが少し異なる場合があります。お値下げ不可でお願いします。#ルイヴィトン#長財布#ブラック#LV#マヒナ　ポルトフォイユ　イリス#ノワール
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