【本日発送】新品 BALENCIAGA ロゴラージTシャツ M

ご観覧いただきありがとうございます新品未使用サイズ：M肩幅：約56cm着丈：約77cm肩幅：約56cm注意事項※素人採寸の為、誤差はご了承ください。※海外輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。即購入OK！お気軽にお声掛けください！よろしくお願いします。



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