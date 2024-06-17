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【本日発送】新品 BALENCIAGA ロゴラージTシャツ M
商品番号 O41008986091
商品名

【本日発送】新品 BALENCIAGA ロゴラージTシャツ M
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧いただきありがとうございます新品未使用サイズ：M肩幅：約56cm着丈：約77cm肩幅：約56cm注意事項※素人採寸の為、誤差はご了承ください。※海外輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。即購入OK！お気軽にお声掛けください！よろしくお願いします。
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