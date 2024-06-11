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dunhillダンヒル　長財布　カドガン ジップ コートウォレット
商品番号 L76244120929
商品名

dunhillダンヒル　長財布　カドガン ジップ コートウォレット
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 5,593 円
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商品詳細

●ブランド:dunhill/ダンヒル●モデル:カドガン　ジップアラウンド●定価:90,200円●カラー:ブラック黒　　　　●サイズ横:20cm縦:10cmマチ:2.5cm●仕様カード×8札入れ×2コイン×1●素材:カーフレザー/牛革●生産国:イタリア製●状態:美品。3年ほど使用しておりますので、使用に伴うヨレ等はございますが、目立つ汚れやスレ等ありません。※中古品に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい。●付属品:箱●購入先：天満屋岡山本店
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