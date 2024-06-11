dunhillダンヒル　長財布　カドガン ジップ コートウォレット

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商品詳細
●ブランド:dunhill/ダンヒル●モデル:カドガン ジップアラウンド●定価:90,200円●カラー:ブラック黒 ●サイズ横:20cm縦:10cmマチ:2.5cm●仕様カード×8札入れ×2コイン×1●素材:カーフレザー/牛革●生産国:イタリア製●状態:美品。3年ほど使用しておりますので、使用に伴うヨレ等はございますが、目立つ汚れやスレ等ありません。※中古品に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい。●付属品:箱●購入先：天満屋岡山本店
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