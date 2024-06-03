Hyogo Terroirコードバン名刺入れ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪◾️HyogoTerroirコードバン名刺入れです。いただき物ですが、使うシーンがないため出品致します。◾️革のダイヤモンド✨コードバン使えば使うほど味わいが増します!!◾️柔らかいブラウンの革ケース付き!小物入れに使えます^^◾️新品未使用ですが、中開きcordovanの文字のoの上に小さく茶色の点があります。◾️コメント無し即購入OKです♪◾️返品はお受けしておりません。ご了承下さいませ。#名刺入れ#コードバン#cordovan#コードバン名刺入れ
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