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k18トルマリンペンダントトップ
商品番号 A53997248732
商品名

k18トルマリンペンダントトップ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 20,880 円
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商品詳細

k18トルマリン　9.06ct他の宝石　0.61ct、0.01ct全体長さ　約4cm*ペンダントトップのみ鑑別書付き
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