ワコマリア　世界平和プロジェクト　ベトジャン

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商品名：ワコマリア 世界平和プロジェクト ベトジャン商品説明：22ssの人気アイテムです。綺麗なベルベットデザインで即完売品です。タグ付サイズ：Lカラー：ボルドー実寸※平置き採寸です着丈：73cm身幅：65cm肩幅：56cm袖丈：60cm状態：防犯タグの痕が左脇にありますが、着用2.3回の美品です#ベトジャン