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程度良好　名作　vetements キルティングシャツジャケット
商品番号 I23489759613
商品名

程度良好　名作　vetements キルティングシャツジャケット
ブランド名 ヴェトモン
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VETEMENTSの2018AWのプレタポルテコレクションの名作、キルティングオーバーサイズシャツです。サイズはMサイズです。2021シーズンまでは毎シーズンのように発売していますが、デザインが足されたりなどすこしうるさいデザインが多い中、シンプルかつvetementsらしい着こなしができるのはこの2018シーズンがダントツにカッコ良いですし、着回しがききます。状態は目立った汚れやほつれ、毛羽立ちなどは少なく、とても良い良い状態です。私は身長177センチ、72キロでvetementsらしいオーバーサイズで着用していました。秋はTシャツの上に羽織るだけでよく、真冬もロンTの上からでも程よく寒さをしのげパーカーの上に重ね着すれば暖かいです。気に入っていて飽きがこないデザインなので手放すつもりはなかったのですが、今回断捨離の為、お手頃価格で放出します。これからのシーズンに重宝する1着です！ご検討よろしくお願いいたします。
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