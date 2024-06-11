サンダーex sar ポケカ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(¨̮)開封後直ぐにスリーブに入れて、保管していました。被ってしまったので出品します。綺麗な状態ですが、素人保管のためプレイ用とお考えの上ご購入お願い致しますm(__)m即購入⭕️お値下げ❌(まとめ買いの場合お値下げOK)送料無料他にもポケカ出品中♪♪水濡れ防止、ダンボールに挟んで発送予定です。⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰自宅保管になるので、ご理解頂ける方ご購入よろしくお願いします。また即購入の方を優先させて頂きます。専用を希望される方いましたら、ご連絡下さい✲*゜ご質問等ありましたら、お気軽にコメントしてください✐☡ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)#サンダー#ポケカ#ポケモンカードボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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