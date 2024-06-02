チャオパニック　chaopanic ロングコート

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チャオパニックchaopanicのコートです！近くで見ないとあまり目立ちませんが後ろ首下辺りに若干の汚れ？（写真5枚目）が見受けられます。畳んで発送しますので、畳ジワが出来る事がございます。お手数ですが、気になるようでしたら再度クリーニング等ご自身でよろしくお願い致します。サイズ:Mカラー:ブラウン系素材:写真4枚目参照ご質問がありましたらお気軽にコメントよろしくお願い致します⭐︎