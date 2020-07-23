乃木坂46 スタッフTシャツ Mサイズ

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乃木坂46のスタッフTシャツです。肩幅約43×着丈65×袖丈19(cm)Mサイズです。素人による計測ですのであくまで参考値としてお考えいただければと思います。着用回数は10回未満です。プリントの剥がれなどはなく綺麗な状態ですが、畳んだ状態で保存していたので若干シワなどがあります。折りたたんでの発送となります。神経質な方や美品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。カラー···ブラック袖丈···半袖