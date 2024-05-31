ニューエラ サンディエゴ パドレス 9FORTY CAP 海外限定 ユニセックス

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☆商品名NEWERA9FORTYA-FRAMESNAPBACKCAPニューエラサンディエゴパドレススナップバックキャップ☆状態新品未使用☆カラーベージュ×ホワイト ☆サイズフリー（スナップバックなのでサイズ調整が可能です）☆配送方法定形外郵便、型崩れしないようにダンボールにて発送させて頂きます。☆商品特徴MLB(メジャーリーグベースボール)ボストンレッドソックスの人気のベージュボディにホワイトカラーのチームロゴ刺繍がされた海外モデルのニューエラキャップです。お洒落を楽しむ方にもプレゼントにもオススメ致します。余談ですがバンズのオールドスクールとの相性は最高です。値下げ交渉は不可です。売れなければジョジョに値下げ致しますのでご理解頂きご検討下さい。素材...コットンカラー...ベージュ形...ベースボールカラー···ベージュ形···ベースボール