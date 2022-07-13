bshop blurhmsROOTSTOCK 別注ロゴビッグTシャツ D 2

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。blurhmsROOTSTOCKbshop別注ロゴビッグTシャツMENブランド:blurhmsROOTSTOCK（ブラームスルーツストック）カラー:Dグリーン着用頻度2回サイズ:2サイズ（cm）着丈/肩幅/身幅/そで丈サイズ267/49.5/63/25.5商品番号:bROOTS23S34-BS【デザイン】・着古したヴィンテージのプリントTシャツの風合いで表現した一着・ヴィンテージの88-12は生地が伸びてヨレやすいデメリットを防ぐために、コットン部分を超長綿と超長綿の落ち綿をブレンドし、レーヨンを入れて撚り回数などを調整【素材】・通称「ハチハチ」と呼ばれるコットン88%、レーヨン12%の混紡生地を使用・柔らかく、ほど良い肉感、レーヨン混ならではの絶妙な落ち感が魅力【シルエット・サイズ】・ゆったりとしたオーバーサイズシルエット。brunaboinnelantikiANATOMICAEngineeredGarmentsnanamicaNEPENTHESNeedlesYAECAmarkawareAURALEEUNUSEDKAPTAINSUNSHINEN.HOOLYWOODUNITEDARROWSnigelcabournPOSTOVERALL'SGraphpaperTEATORAporterclassicPORTERCLASSICdaiwapier39freshserviceデニムジャケットDenimJacketDenimCCUSOUTH2WEST8タコマフジレコードnikenewbalanceconverseSASSAFRASTHENORTHFACEPURPLELABELSKOOKUMSEVENBYSEVENTroentorpParabootTricker'ssnowpeakorSlowBarbourHenderSchemePatagoniaSupremecomoligraphpapermargielacrepusculeA.PRESSEL'ECHOPPEリーバイスBshop
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