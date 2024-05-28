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チャレンジャー　ツバキリ　キャップ
商品番号 U56555216299
商品名

チャレンジャー　ツバキリ　キャップ
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3回ほどしか着用していませんが経年劣化で白色部分の多少の黄ばみとツバ部分の色褪せがあります。自宅保管のため神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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