ローリング・ストーンズ　ヴィンテージTシャツ(80s)

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商品詳細
ローリング・ストーンズのヴィンテージ・ロックTです。1981年のツアー時のデザインとなります。サイズは平置きしての参考値となりますが、着丈55㎝(首元から裾までの一番長い箇所)、幅45㎝、袖丈(首元から袖口まで)28㎝です。首元背面付近に数ミリの小穴、背面の裾付近に薄らとしたシミのようなものを確認しています。年代ものにつき使用感はありますので、ヴィンテージ品にご理解頂ける方にお譲りできればと思います。その他気になる点はコメントお待ちしています。#ヴィンテージ#therollingstones#ローリングストーンズ#ロックT#teejays柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック
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