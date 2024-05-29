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ローリング・ストーンズ　ヴィンテージTシャツ(80s)
商品番号 H75458562988
商品名

ローリング・ストーンズ　ヴィンテージTシャツ(80s)
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローリング・ストーンズのヴィンテージ・ロックTです。1981年のツアー時のデザインとなります。サイズは平置きしての参考値となりますが、着丈55㎝(首元から裾までの一番長い箇所)、幅45㎝、袖丈(首元から袖口まで)28㎝です。首元背面付近に数ミリの小穴、背面の裾付近に薄らとしたシミのようなものを確認しています。年代ものにつき使用感はありますので、ヴィンテージ品にご理解頂ける方にお譲りできればと思います。その他気になる点はコメントお待ちしています。#ヴィンテージ#therollingstones#ローリングストーンズ#ロックT#teejays柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック
http://narcologia.ru/goods/message255927.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle139966.html
http://narcologia.ru/goods/influenza217993.html
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