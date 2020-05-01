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【ＸL】綾波レイ　☓　フラグスタフ　Ｔシャツ
商品番号 S74226822379
商品名

【ＸL】綾波レイ　☓　フラグスタフ　Ｔシャツ
ブランド名 フラグスタフ
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フラグスタフ☓エヴァンゲリオン綾波レイのプリントＴシャツです。発売日から年数も経ちコンディション良好の貴重なＸLはなかなか入手困難になってきています。こちらのタイプは数枚コレクションのため整理で１枚出品させて頂きます。着丈約74身幅約60肩幅約55ユーズド商品にご理解ある方のみご購入よろしくお願いいたします。エヴァンゲリオン綾波レイエヴァンゲリオンアスカカウボーイビバップ攻殻機動隊アキラアニメＴバンＴシネマＴアートＴドラゴンボールナルト犬夜叉ルパン三世ベルセルク電影少女#TEEトラビススコットトラヴィススコットUTOPIAutopiaユートピアTravisScottTravisScottHighestIntheRoomCactusJackカクタスジャックcactusjackastroworldJordanNIKEJordan
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