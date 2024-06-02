【大人気モデル】PORTER　ポーター　コインケース　小銭入れ　新品

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ご覧頂き有難うございます！こちらは新品の出品になります！是非最後までご覧下さいm(__)m⚪商品名PORTER ポーター CURRENT カレント052-02205 ネイビー コインケース 小銭入れ 取扱説明書・箱付き 新品、未使用大人気モデル 即完売モデル 限定モデル⚪ブランドPORTER ポーター⚪サイズ縦約7㎝横約8.5㎝幅約1.8㎝⚪カラー・素材ネイビー⚪コンディション 【S】【S】新品、未使用付属品 箱・取扱説明書即購入可能です！出来るだけ気持ち良く受け取って、喜んで頂けるように注意して発送致しますが梱包の際、圧縮して発送する場合がございます。保管や発送時によるたたみジワはご容赦くださいませ。財布形...二つ折り