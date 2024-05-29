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CANALI カナーリ ネクタイ イタリア製　高級シルク
商品番号 V61062643856
商品名

CANALI カナーリ ネクタイ イタリア製　高級シルク
ブランド名 カナーリ
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアハイブランドCANALIのネクタイになります。大剣幅9㎝シルク100%イタリア製未使用に近い美品で、とても綺麗な状態ですが自宅保管の中古品になりますことをご理解の上ご検討お願い致します。
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