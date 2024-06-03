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フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル 黒 茶 シルバーバックル
商品番号 B17442879663
商品名

フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル 黒 茶 シルバーバックル
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら○アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ　ナローベルトガンチーニダブルガンチーニバックルシルバー金具　ガンメタルリバーシブル裏表ブラックブラウン春夏秋冬　メンズ　レディース　ユニセックス　男女兼用　通勤　通学　シルバー金具○サイズ全長約99cm（バックル含む）バックル約7cmベルト幅約3cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約77cm次にここから3cmずつ（89cmまで）○状態多少の使用感はありますが目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー黒　ブラック茶　ブラウン銀　シルバー○素材レザー　本革　○付属品なし○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら管理番号K0918-9-182-411
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