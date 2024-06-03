ポーター カレント ロングウォレット 長財布 L字 ラウンドファスナー

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ご覧いただきありがとうございます。ポーターカレントロングウォレット長財布L字ラウンドファスナーネイビー完売品定価31,900円税込牛ステアの表面に凪のように穏やかな波を連想させる型押しをしており、品のある落ち着いた雰囲気を醸し出しています。この革は細かな文様を型押ししていますが一つ一つが潰れることなく綺麗に文様が出ていることもポイントです。小銭入れ付きの長札やスーツの胸ポケットにすっきり収まるカード収納を多く備えた長財布です。アイコンとして表面にはPORTERネームのオリジナル金属プレートを、内装にはジャガード織りのオリジナル生地を採用しています。