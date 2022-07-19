ナイキ エアフォース1 MID 07 lx izakaya

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商品詳細
エアフォースワンの居酒屋モデルです。何度か着用しました。多少汚れが目立つのでお安く出品致します。恐らくホームクリーニングで落ちると思われる汚れです。レシートタグは切れてしまっていますのでご了承ください。また、箱はございません。サイズ27.5cmなにか質問あればコメントでお願いします。ナイキエアマックスエアフォース居酒屋
http://narcologia.ru/goods/freshman805656.html
http://narcologia.ru/goods/freshman979156.html
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Nike Air Force 1 Mid '07 Izakaya メンズ - DX2938-200 - JP
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