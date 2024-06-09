neighborhood watch Tシャツ 00s USA製

伝説の80'Sヴェニス・ハードコアコンピレーション、「WELCOME2VENICE」にも参加していたバンド、NEIGHBORHOODWATCHのヴィンテージTシャツです。madeinusaです。中古にご理解がある方のみ宜しくお願い致します^_^神経質な方はご遠慮下さい。NCNRでお願い致します。サイズ···Lサイズカラー···ホワイト肩幅···53cm身幅···53cm着丈···69cm袖丈···19.5cm多少の誤差はご了承願います。カラー···ブラック袖丈···半袖



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