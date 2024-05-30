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ヴィンテージ レア　バンダナ　フェード　ナス紺　象　エレファント　60s
商品番号 A93621799797
商品名

ヴィンテージ レア　バンダナ　フェード　ナス紺　象　エレファント　60s
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60年代　ビンテージ　エレファントブランドナス紺スペシャル年代相応の破れ、汚れ有り写真確認くださいフェードまだまだ使用できますかなりいい色ですサイズ約47×46上鼻FASTCOLORパープルペイズリートランクアップアメリカUSA
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