【新品】 ナイキ MLB NY メッツ クラシック99キャップ（メッツブルー）

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国内未発売のMLBxナイキクラッシック99モデルです。フロントパネルに芯の入った人気スタイルです。左サイドのナイキスウォッシュとリアのマジックテープアジャスターの太字刺繡チーム名がいい感じの「超人気アイテム」を米国から限定インポート！各種チームの同スタイルを数量限定で続々入荷予定！品名：NikeNewYorkMetsLightBlueClassic99AdjustableHatスタイル：ナイキクラシック99(CLASSIC99)※ナイキキャップの中では割と深めの被り心地です。カラー：メッツブルー（本体）、メッツオレンジ（つば裏）◇発送方法◇通常発送⇒60cmボックスを使用した圧縮なしの完品発送となります。◇その他◇人気ニューエラキャップを欧州or北米から続々入荷しています。国内入手困難カラー、MLB/NBAのチームキャップを中心に多数出品中！↓こちらからどうぞ↓#newera_GORUIGO#ナイキ#MLB#ベースボールキャップ#NY#メッツ#千賀滉大#CLASSIC99#クラシック99