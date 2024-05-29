ニューエラ 49FORTY ポロ ラルフ ローレン レッドソックス XXL

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商品詳細
49FORTYPOLORALPHLAURENポロラルフローレンクーパーズタウンボストン・レッドソックスブラックサイズ：XXL（62cm）※写真は見本のためサイズ表記が異なります。ポロラルフローレンとのコラボレーションコレクション。バイザーにはラルフローレンのネームを、リアにはポニーロゴを刺繍でレイアウト。さらに内側にはブランドラベル、テープにもポニーロゴをレイアウトした特別仕様です。フロントパネルの球団ロゴは過去にメジャーリーグで使用されていたCooperstown（クーパーズタウン）のロゴをレイアウト。ポロラルフローレンとマッチしたクラシックなデザインに仕上がっています。シルエットはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットの49FORTYです。POLORALPHLAURENカラー···ブラック形···ベースボール素材···ウールヤンキースYankeesRedsoxBoston※写真のサイズが異なる場合がありますが説明文に記載したサイズの出品です。バイザーステッカーやタグに傷や折れがある場合も想定されます。返品交換は受付おりません。
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