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中国限定 超決戦シリーズ テクターギアゼロ　ピグモン ソフビ
商品番号 F74602095110
商品名

中国限定 超決戦シリーズ テクターギアゼロ　ピグモン ソフビ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外限定中国バンダイ正規品超決戦シリーズテクターギアゼロピグモン500シリーズサイズのソフビフィギュアです日本でも販売されているサイズです約14センチ空輸の際に箱に傷がつく場合があります。神経質な方はご遠慮ください。検索用ウルトラレプリカスパークレンスリーフラッシャーエボルトラスタークロムチェスターメビウスブレスナイトブレスガンフェニックスガンフェニックストライカーガンフェニックスストライカーガッツウイングEX-Jガッツイーグルコスモプラックウルトラマンゼロ
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