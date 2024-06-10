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希少✨RRL ベルト サンダーバード カービングレザー 本革 ネイティブ柄
商品番号 R76630387493
商品名

希少✨RRL ベルト サンダーバード カービングレザー 本革 ネイティブ柄
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら○アイテムRRLダブルアールエルサンダーバードベルトカービングネイティブ柄　本革　レザーブラウン　茶色　地上絵　ベジタブルタンニンカウハイドラルフローレン　メンズレディースユニセックス男女兼用通勤通学Madefromvegetable-tannedAmericancowhide.Tooledandpaintedbyhand.○サイズ全長約102cm（バックル含む）バックル約10cmベルト幅約4cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約79.5cm次にここから2.5cmずつ（89.5cmまで）○状態多少の使用感はございますが目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー茶色　ブラウン○素材レザー　本革　○付属品なし○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトリサイクルショップ#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら管理番号K0806-189-295-376
http://narcologia.ru/goods/shuttle423425.html
http://narcologia.ru/goods/composite639554.html
http://narcologia.ru/goods/waveform536817.html

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