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90’s kiss tee 1995年製
商品番号 I51414217844
商品名

90’s kiss tee 1995年製
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,493 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1995年製、コピーライト入りです。サイズ表記L実寸肩幅52身幅53袖丈19着丈70.5襟リブ含む●縮みがある場合がございますので、サイズ表記だけではなく平置きの実寸サイズをご確認下さい。●商品状態はなるべく細かく記載しておりますが、ヴィンテージ商品または中古商品の特性上、僅かな汚れやダメージがある場合がございます。ご理解、ご了承いただいた上でのご購入をお願いいたします。●サイズ、イメージが違う等のお客様都合による返品、返金、交換はお断しておりますo
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