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ウォレットチェーン　ヴィンテージ
商品番号 V15659004689
商品名

ウォレットチェーン　ヴィンテージ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,547 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約2年前に古着屋で購入しました。当時の古着屋店長さんの説明では、チェーン部分は約20年前のアメリカで使われていたタイヤチェーンを加工したの。レザー部分は、日本製であり、店長さんが受注して作られたもの。これらを組み合わせてウォレットチェーンにされています。この形、この雰囲気を出せるウォレットチェーンは全く見ないと思います。リングバングル財布ウォレット古着ヴィンテージL.L.BEANエルエルビーンEddieBauerエディーバウアーPatagoniaパタゴニア181ノーロールコンフォーダブルリーズン在原みゆ紀Y2Kテックテック系アンブロUNBROstussyサロモンオークリーメレルPOPEYEポパイ
http://narcologia.ru/goods/freshman310856.html
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