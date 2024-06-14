ウォレットチェーン　ヴィンテージ

約2年前に古着屋で購入しました。当時の古着屋店長さんの説明では、チェーン部分は約20年前のアメリカで使われていたタイヤチェーンを加工したの。レザー部分は、日本製であり、店長さんが受注して作られたもの。これらを組み合わせてウォレットチェーンにされています。この形、この雰囲気を出せるウォレットチェーンは全く見ないと思います。リングバングル財布ウォレット古着ヴィンテージL.L.BEANエルエルビーンEddieBauerエディーバウアーPatagoniaパタゴニア181ノーロールコンフォーダブルリーズン在原みゆ紀Y2Kテックテック系アンブロUNBROstussyサロモンオークリーメレルPOPEYEポパイ



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