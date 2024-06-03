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TENDERLOIN✖️PORTER スタッズベルト
商品番号 J75169759496
商品名

TENDERLOIN✖️PORTER スタッズベルト
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラックサイズは36インチです。こちらの商品は、テンダーロイン×ポーター製なのでスタッズ部分はHTCでは無いです。テンダーロインのベルトは種類が沢山あるので把握するのが大変ですよね？(笑)気になる事があればメッセージにてお願いします。可能な限りお答えします！よろしくお願いします。
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