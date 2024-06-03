TENDERLOIN✖️PORTER スタッズベルト

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラックサイズは36インチです。こちらの商品は、テンダーロイン×ポーター製なのでスタッズ部分はHTCでは無いです。テンダーロインのベルトは種類が沢山あるので把握するのが大変ですよね？(笑)気になる事があればメッセージにてお願いします。可能な限りお答えします！よろしくお願いします。
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