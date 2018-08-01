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Fantascraft 合金フィギュア　アイアンマン　マーク50
商品番号 W37368507411
商品名

Fantascraft 合金フィギュア　アイアンマン　マーク50
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少し飾った後、箱にしまっていたものです。コレクション整理のため出品いたします。海外でですが、金属製で重みがあり可動域も優秀ですので保管よう良いフィギュアだと思います。コメントなどお気軽にお声掛けください。こちら以外にも多数フィギュアを出品しております。セット売りで値引きいたしますので、希望のものがあればコメントいただければと思います。ノーウェイホーム　インフィニティウォー　エンドゲーム　ファーフロムホーム　マフェックスアイアンマン　ソー　キャプテンアメリカ　スパイダーマンフィギュアーツ
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