エアフォース1 AIR FORCE 1 Mid '07 スエード　ジムレッド

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【商品の型番】315123-609【商品のサイズ】26.5cm一時期ずっと履いておりましたが最近では靴箱に眠っておりました状態判断・説明には個人差が出てしまいます。見る人によってはダメージを感じてしまう場合がございます。その事を十分にご理解のうえ、購入のご検討いただきたいと思います。左足の先に黒く傷があります。あくまで中古品ですので写真にて判断をお願いします。