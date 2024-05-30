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美品 ポールスミス クラシックエンボス 名刺入れ ブルー 青
商品番号 C76255369213
商品名

美品 ポールスミス クラシックエンボス 名刺入れ ブルー 青
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使うつもりでいたので、レシートや箱、袋などは全て捨ててしまいました。使う機会が無くなってしまったため、出品です。暗所にて保管しておりました。■定価：16,500■素材：牛革■カラー：ブルー（青）・即購入⭕️・1度人の手に渡ったものですので、新品同様を求める方、神経質な方は御遠慮ください。【クラシックエンボス】色鮮やかなカラーリングと、美しいテクスチャーが魅力的な名刺入れ。素材には肌目が細かい国内原皮を使用し、パルメラート・型押しを施したセミアニリン仕上げのこだわりアイテム。発色も綺麗で、革らしい表情でありながら、扱いやすい革になっているのもポイントです。インテリアには、色鮮やかなシグネチャーストライプをアクセントにしました。(公式サイトより引用)#ポールスミス#PaulSmith名刺入れ定期入れメンズレディースベージュブルーアイボリー
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