NEWERA ニューエラ 9FORTY ニューヨーク・ヤンキース 9FORTYはフロント裏の特殊加工が美しい形状をキープするベースボールキャップ。リアのアジャスターはストラップバックタイプを採用しました。* 正規品 新品未使用●完全正規品●となります。・正規品→MAJORLEAGUEBASEBALLと記載。・模倣品→MLB等、略されている。* カラー ブラック/ホワイト* 素材 ポリエステル コットン* サイズ 56.8-60.6cm（調整可能)* つばの長さ：約7cm* 帽子の深さ：約10cm * * 配送方法について* 配送方法は普通郵便定型外で箱に入れて発送いたします、型崩れの心配がありません、* 画像は素人撮影ですので、光加減やパソコンの種類により写真と実際の色が多少違うことがありますので、ご了承下さい。その他にも細かい所が多々、異なっています。正規品をお求めの方にご安心してご購入してください。只、あくまでも並行輸入品となりますので、* 海外より仕入れているため、日本製品より縫い目・裁縫等、粗い場合がございます。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。



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