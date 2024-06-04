組立済みジャンク、プレバンガンプラ3体セットHGAC

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種類...ロボット仕様...完成品スケール...1/144説明と写真を必ず良くみて下さい。組立済みのプレバンHG、メリクリウス、ヴァイエイト、レオスの3体セット。付属品は写真のものが全てです、不足有り。レオスのみ説明書有り。組立済みで保存状態はかなり良いと思います。墨入れ、塗装等してません。ですがあくまでジャンク扱いなのでクレームは受け付けません。写真の様にチャック袋に入れて送ります、配送時の破損対応できません。以上全て納得していただき購入お願いします。バラ売り、値下げ交渉お断りします。配送は土日予定です。8月末までの出品です。