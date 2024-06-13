STONE ISLAND ジャケット　ma1

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stoneislandのma1です！定価12万ほどでした。試着程度なので新品同様の状態です。確実に正規品ですので偽物を疑うコメントはやめて下さい。お値下げ可能ですのでコメントお願いします。タグも付属しますのでよろしくお願いします#stoneisland#ma1#ジャケット